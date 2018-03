Preocupa en Ciego de Ávila pago de impuestos

Ciego de Ávila, Cuba.- La campaña de declaración jurada sobre utilidades preocupa en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) de Ciego de Ávila, porque hasta el cierre del 20 de marzo solo el 55, 1 por ciento de las personas jurídicas entregaron esa documentación.

Natalia Pérez, jefa del Departamento de Atención al Contribuyente en la provincia, informó que el día 31 vence la fecha para el cumplimiento de esa obligación.

Los municipios con mayores dificultades resultan Florencia, con ninguna de sus 6 obligaciones recibidas, y Morón con una de 13, mientras, cumplen la totalidad de las personas jurídicas ubicadas en Majagua, Bolivia, Primero de Enero y Ciro Redondo.

Convocadas tanto para personas naturales como jurídicas, la campaña actual se extiende hasta el 30 de abril e incluye, también, la liquidación de los impuestos sobre el Transporte Terrestre y otros.

