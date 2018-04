Otorgan premio de periodismo Primero de mayo

El reportaje Hombres y mujeres del niquel, de Yordanis Rodríguez y Eddy de la Pera, de Telecristal de Holguín, ganaron el Gran Premio Periodístico Primero de Mayo 2018 que otorga la Central de Trabajadores de Cuba.

Entre los más 500 trabajos de prensa escrita, radio y televisión, también compartió ese lauro el reportaje: Medicamentos: Remedios para el dolor de cabeza, de Marieta Cabrera, Igor Guilarte y Mario Prada, de la Revista Bohemia.

El galardón especial por el Aniversario 35 del Premio Periodístico Primero de Mayo fue para Placa Submarina recuerda a Fidel, de Ismary Barcia, de Perlavisión, en Cienfuegos, y Rememoración de la visita de Fidel a Guantánamo, de Yoanna Cervera, de Solvisión, en Guantánamo.

La CTC otorgó otros 12 Premios y uno de ellos correspondió a los periodistas Raúl Menchana, de Radio Reloj, y Abel Falcón de CMHW, de Villa Clara.

