Premian a agropecuarios sobresalientes

Por su larga trayectoria laboral, 256 obreros agropecuarios se hicieron acreedores de la distinción Marcos Martí, que otorga el Sindicato Nacional del sector.

El alto estímulo es conferido a los hombres y mujeres de años con resultados sobresalientes en las ramas agrícola, vacuna, avícola y científica, y se entrega en actos en todo el país por el tres de octubre, día del trabajador del sector.

El primero en la nación en recibir el certificado de cincuentenario es Sergio Segundo Campos, un obrero de Mayabeque que con gran orgullo habla de sus anécdotas de más de medio siglo de aportes a la sociedad en ese frente.

No satisfechos aún por los resultados, los agropecuarios analizan en el marco de la jornada festiva cómo elevar la producción de alimentos para la población, la industria y para sustituir importaciones.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.