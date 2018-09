Precisan en Matanzas programa por Aniversario 325 de la urbe

Matanzas, Cuba. – Como parte de la Estrategia de Comunicación de la Asamblea provincial del Poder Popular en Matanzas se presentó este jueves a los medios de prensa el programa por el aniversario 325 de la fundación de esa urbe.

Mario Sabines Lorenzo, vicepresidente del Gobierno, realzó la diversidad de propuestas de los organismos, entidades e instituciones en el ámbito de la Semana de la Cultura en la Ciudad.

La gala Concierto en Tres Tiempos, dedicada a Matanzas contará con la dirección artística del actor, dramaturgo y director teatral Rubén Darío Salazar y el talento creativo de René Fernández, Lilian Padrón y Yadier Durán.

Para el 13 de octubre se organiza la Asamblea Solemne del Poder Popular, y hasta el 22 se desarrollarán diversos eventos y espectáculos con agrupaciones de alta convocatoria y lo más representativo del talento del territorio.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.