Por una elevada labor sindical

El Pleno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud aprobó la Implementación de 45 acuerdos con las determinadas acciones, acordadas por los delegados a la Primera Conferencia Nacional de la organización.

Entre esos aspecto se encuentra, que la sindicalización sea voluntaria y consciente de los trabajadores como principal tarea en la labor política e ideológica del Sindicato que deberá organizar a los hombres y mujeres del sector en un sistema único.

Otro punto del reglamento es profundizar en el trabajo con los jóvenes en su formación integral para garantizar e identificar la cantera de dirigentes sindicales, con énfasis en el movimiento vanguardista Mario Muñoz Monroy.

También se implementará en el Sindicato de la Salud la cultura jurídico laboral de los trabajadores, cuadros y representantes de los afiliados mediante las aulas elementales y cursos especializados.

