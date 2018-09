Por un turismo saludable

Para ampliar las opciones de turismo ecológico, Camagüey, rescató el Rancho La Belén y áreas aledañas donde conviven diferentes especies de fauna y flora silvestre, en la Sierra del Chorrillo del municipio de Najasa.

En unas seis mil hectáreas, de ellas más de cuatro mil calificadas áreas protegidas, conviven ganado vacuno y equino de razas finas, cebras, antílopes, gamos y avestruces, mariposas, venados y un bosque fósil con alto valor paleobotánico

Roilen Morales, administrador del rancho, dijo que la instalación, cuenta con 13 habitaciones, con agua fría y caliente y otras comodidades, además impermeabilizaron los techos y reestructuraron la piscina.

También rescataron el restaurante y otras áreas recreativas con avanzado deterioro y que según su administrador, comercializa sus opciones mediante la agencia de viajes Ecotur, para clientes extranjeros y para el turismo nacional.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.