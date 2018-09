Patrimonio cultural santiaguero despidió etapa veraniega

Con interesantes y amenas actividades culturales, recreativas y patrióticas despidieron la etapa veraniega los trabajadores de centros patrimoniales de Santiago de Cuba.

Barrios y comunidades próximos a museos y sitios históricos de la capital santiaguera desarrollaron presentaciones de libros, lecturas de poesías, juegos tradicionales, así como los encuentros Narrando la Historia y Amigos del Museo Bacardí.

Por sus lados nacionales y extranjeros interesados en las raíces cubanas y de la urbe oriental, participan este fin de semana en la Ruta Patrimonial fundando a Santiago, organizado por trabajadores del Museo de Ambiente Histórico del céntrico Parque de Céspedes.

Mientras que museólogos y promotores culturales se incorporaron a las actividades Pregunta y Aprende, con el afán de acercar la población a nuestra historia Patria y vida de Héroes y Mártires.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.