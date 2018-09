Parque Museo La Demajagua brillará otra vez el 10 de octubre

El Parque Museo La Demajagua, sitio donde Carlos Manuel de Céspedes comenzó la lucha armada por la independencia de Cuba, brillará otra vez este 10 de octubre cuando se concluyan las tareas de remodelación en el Monumento Nacional por el aniversario 150 de ese suceso histórico.

La restauración incluye la creación de un edificio socio-administrativo, un salón de protocolo en el cual se realizarán actividades de ceremonia y una cafetería.

Se reparó el vial exterior del antiguo ingenio, en el cual Céspedes liberó a sus esclavos y dio el primer grito independentista, y se labora en la instalación de lámparas para los alrededores y el pasillo central del sitio histórico, en el cual se conservan restos de la maquinaria original como la campana del alzamiento y una rueda dentada del trapiche.

Actualmente se enchapa con mármol el piso, y con relieve algunas paredes de las salas.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.