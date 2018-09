Otorgan premio para el Hotel Nacional de Cuba

Por cumplir todos los requisitos establecidos y por la votación de los clientes a nivel internacional, el colectivo del Hotel Nacional de Cuba se hizo acreedor del Premio World Travel Awards 2018.

Esta es la 14 ocasión que la emblemática instalación turística, perteneciente a la Corporación Gran Caribe, obtiene el lauro que otorga el principal programa de premios de la industria de viajes a nivel del orbe.

Hoy en día, la marca de los World Travel Awards es reconocida mundialmente como sello final de calidad y los ganadores marcan la pauta a la que otros aspiran.

De esta forma, gracias a los esfuerzos de los trabajadores y dirigentes del centro Vanguardia Nacional de la Emulación por más de 20 años, el emblemático Hotel Nacional de Cuba ratifica su posición de líder de la hotelería en nuestro país.

El World Travel Award reconoce al Hotel Nacional como símbolo de la historia, arquitectura, de cubanía y emblema de la nación cubana, así como de Patrimonio, Monumento y Memoria del mundo.

Ese Premio, conocido como el Oscar de la Hotelería internacional, fue creado para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria de los viajes y el turismo mundial.

Los lauros del World Travel Awards que se encuentran en su XXV edición, se otorgan por regiones geográficas como Asia, Australia, el Caribe, Centro América, Oceanía, Norte América y Sur América.

Esta oportunidad hubo 25 candidatos al Premio como el Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, y los hoteles Florida, Nacional de Cuba, Iberoestar Parque Central, Meliá Cayo Coco y Meliá Cohibía, así como Iberoestar Ensenachos, Iberoestar Varadero, entre otros.

