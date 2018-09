Ostenta morosidad el pago de impuestos en Mayabeque

La Oficina Nacional de Administración Tributaria de Mayabeque registra bajos ingresos en la recaudación del impuesto sobre transporte terrestre y embarcaciones, cuando restan pocos días para culminar el periodo voluntario.

El pago de la chapa como también se le conoce, está al 92 por ciento de cumplimiento, y en el caso de las personas naturales alrededor del 60 por ciento de los contribuyentes inscriptos.

En cuanto a las embarcaciones, la recaudación está por debajo del 65 por ciento, aquellas personas naturales o jurídicas que no abonen antes del 30 de septiembre le serán aplicadas multas previstas en la Ley Tributaria.

Para la actual campaña, están obligados al pago del Impuesto sobre transporte terrestre, las personas naturales y jurídicas, propietarias o poseedoras de vehículos de motor y de tracción animal destinados al transporte.

REDACTÓ: YAXNIEL QUERING

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.