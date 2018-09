Organizan en Matanzas jornada literaria Premio Fundación

Del 4 al 7 de octubre próximo se desarrollará en la ciudad de Matanzas la Jornada Literaria del Premio Fundación por el aniversario 325 de esa urbe.

La cita se consagrará a las VIII décadas de vida del poeta y traductor Juan Luis Hernández Milián, a los 70 años de Luis Lorente, al nacimiento de Ediciones Matanzas y la revista de igual nombre y los 20 años del sello Aldabón.

Durante la Jornada Literaria Premio Fundación de la ciudad de Matanzas, en la Galería de Arte Pedro Esquerré, se inaugurará la muestra: 40 años de Ediciones Matanzas, la presentación del Catálogo de esa Casa y el concierto del dúo de Lien y Rey.

En más de una década el lauro reconoce a los creadores que consagran su obra a la tricentenaria urbe reconocida por su desarrollo socioeconómico, histórico y cultural como la Atenas de Cuba.

