Operativo sitio Web del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión  Extranjera 

La Habana, Cuba. – Rodrigo Malmierca Díaz, ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera anunció en la red social Twitter que este viernes esa entidad pondrá en servicio su sitio Web con el objetivo de ofrecer información sobre el quehacer económico y comercial de Cuba.

Junto con la salida a Internet del sitio Web del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, quedará habilitada en la red Twitter la cuenta institucional de esa dependencia, encargada de encausar junto a otras entidades la actividad comercial fuera de fronteras y los programas de inversión del capital extranjero en la Isla.

Siguiendo una estrategia de potenciar la presencia de instituciones cubanas en Internet, en las últimas semanas varios ministerios y dependencias del gobierno de Cuba han habilitado sitios y cuentas en redes sociales, las que constituyen una importante fuente de información sobre el quehacer económico, social, político y cultural de la mayor isla del Caribe.

Desde este viernes el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba tendrá operativo su sistio Web y cuenta institucional en Twitter.

