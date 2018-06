Opciones turísticas vinculadas a la historia y naturaleza

Junto a las opciones tradicionales del verano, Santiago de Cuba brinda este año la posibilidad del disfrute de nuevas rutas vinculadas con la historia y reservaciones para aquellos que desean estar en contacto con la naturaleza.

La agencia IslaAzul lanza por primera vez la Ruta del Soldado, que permitirá visitar, por espacio de 3 días, la habitación donde se hospedaron algunos moncadistas en los Hoteles Rex y Libertad, de la céntrica Plaza de Marte, y otros sitios de la ciudad vinculados con la gesta del 26 de Julio.

Mientras, la dirección de Patrimonio Cultural mantendrá sus recorridos por instituciones como el Parque Museo Abel Santamaría y el antiguo Cuartel Moncada.

Además, se ofrecen los paseos turísticos por el Parque de los Sueños y la Plaza Antonio Maceo hasta el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

Nuevos programas de animación y excursionismo por senderos desconocidos del lomerío de la Sierra Maestra, ofrece para este verano la agencia Cubamar, vinculada a la Empresa de Campismo Popular en Santiago de Cuba.

Desde las propias instalaciones, los campistas pueden organizar excursiones para acampar junto a pozas, ríos o cuevas, o tener la posibilidad de recorrer trillos y montañas en contacto con la naturaleza.

En la Base de Río La Mula, en coordinación con la empresa Flora y Fauna, existe la opción de escalar el Pico Turquino con un guía y recorrer parte de la Sierra Maestra, donde el Ejército Rebelde combatió a soldados de la dictadura batistiana, o donde cayó el comandante Ciro Redondo.

La directora de Cubamar Santiago, María Justina Ramírez, señaló a Enfoque que este año se mantiene el alquiler de casas de campaña en las 4 instalaciones de campismo de la provincia.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.