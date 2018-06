ONAT, 23 años recaudando para la sociedad

La Habana, Cuba. – Con el compromiso de recaudar ingresos para el desarrollo económico-social de Cuba, y una alta responsabilidad en la fiscalización y control de los impuestos, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), celebra este viernes su aniversario 23 de creada.

Un accionar más intenso ha demandado de la entidad la actualización de nuestro modelo económico, a partir de una nueva política tributaria desde 2012, que busca contribuir al incremento de la eficiencia de la economía y mantener el equilibrio financiero.

La ONAT llega a sus 23 años hoy con el reto de seguir avanzando cada día hacia administraciones tributarias más eficientes y de avanzada.

A la vez, continúa siendo prioridad elevar la responsabilidad social de la población en el cumplimiento del deber fiscal. ¿Con qué ONAT contamos? ¿Cuáles son sus proyecciones?, las respuestas a estas interrogantes siguen en la mirada informativa de Radio Reloj

