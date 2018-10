Ómnibus Nacionales cancela sus servicios a Pinar del Río

La Habana, Cuba. – Debido a la cercanía del huracán Michael y el deterioro de las condiciones meteorológicas existentes en las provincias occidentales, principalmente Artemisa y Pinar del Rio, se suspenden las salidas programadas por la Empresa Ómnibus Nacionales hacia y desde el territorio pinareño, desde este lunes a las 08:00 de la noche.

El puesto de dirección de la Empresa Ómnibus Nacionales se mantendrá en contacto con el Instituto de Meteorología para informar oportunamente a la población el restablecimiento de los servicios.

Se aplicará el procedimiento aprobado para estos casos y se mantendrá comunicación con los pasajeros anotados en las listas de espera y con reservaciones.

Una vez restablecida la transportación, serán atendidos priorizadamente los pasajeros con reservaciones comprendidas durante la suspensión.

