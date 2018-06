Ómnibus eléctricos se estrenan favorablemente en la Habana

Tras casi ocho meses de prueba en el sistema de transportación de La Habana, el primer ómnibus eléctrico modelo E-12 existente en el país, presenta un comportamiento conforme a lo esperado.

Daniel Ríos, chofer del vehículo, explicó que el ómnibus de la marca china Yutong no ha presentado ningún problema técnico desde que comenzó a rodar por la urbe habanera en la ruta 18 de Palatino, del municipio Cerro, desde noviembre del año pasado.

Agregó que el ómnibus ecológico ha recibido seis mantenimientos completos, además de pruebas de somatón portátil por especialistas chinos, a fin de comprobar el funcionamiento del vehículo, conforme a las prestaciones ofrecidas por el fabricante.

Yutong tiene presencia en la Isla desde 2005, y cuenta con más de ocho mil carros prestando servicios en esta nación, la primera en América Latina a la cual la compañía china exportó su marca.

