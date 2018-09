Ofrecer nuevas facilidades a los contribuyentes

La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, tiene la importante misión de captar los fondos que engrosan el Presupuesto del Estado y respaldan gastos sociales como la salud, educación, cultura y defensa.

A las proyecciones de trabajo de la entidad nos acerca la Directora de Atención al Contribuyente, Arelys Pérez, quien afirmó a nuestra emisora que laboran por acercarse más a las administraciones tributarias modernas, creando nuevas facilidades para las personas.

Informó que la ONAT trabaja para implementar en tres municipios de la capital un mecanismo de cita previa electrónica, así como en una aplicación para móviles sobre la Declaración Jurada de Trasmisión de Bienes y Herencias.

Señaló Arelys Pérez que es también objetivo priorizado potenciar el intercambio informativo con los contribuyentes, desde la plataforma digital.

