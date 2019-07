Nueva aplicación para el comercio electrónico

La aplicación cubana EnZona, realiza una prueba dinámica, en la que deberá demostrar su capacidad para sentar bases de cara a la expansión del comercio y el gobierno electrónico en Cuba, gestionando transferencias y pagos electrónicos desde un dispositivo.

El paso inicial es esclarecedor, pues al registrarse, un usuario debe seleccionar entre los tipos de cuenta de Clientes o Negocio; mientras el resto de la información la provee la tarjeta de débito personal.

Se recomienda utilizar el perfil de cliente si la aplicación será utilizada para efectuar transacciones entre personas naturales, cobrar y pagar por servicios en tiendas de divisa, farmacias, tiendas de materiales de la construcción, o bodegas.

El perfil comercial responde al avance en la política de informatización de la sociedad y permite, además de recibir pagos, mostrar información de cuánto se oferta y sus precios.

