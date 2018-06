Nestlé recibe en Cuba el amparo de los chefs

La famosa compañía de alimentos suiza Nestlé recibe el amparo de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba, cuyos chefs ven con buenos ojos un reciente recetario de la firma.

Establecida en Cuba desde 1908, este fin de semana presentó en el Salón 1930 del Hotel Nacional de Cuba un recetario apropiado para las mujeres del archipiélago, bautizado como Maggi Soluciona.

Con varios folletos, todos reciben el visto bueno, incluido el del presidente Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba, Eddy Fernández, animador constante de recuperar preparados tradicionales y potenciar el turismo gastronómico.

La aparición del recetario incluyó a personalidades del arte y la cultura del país, en un espectáculo de cocina donde participaron la actriz Blanca Rosa Blanco, la cantante Haila y la chef Rachel González.

