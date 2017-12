Nauta Hogar irrumpe en Matanzas

Matanzas, Cuba.- A fin de llevar Internet a los hogares, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) informa que desde este miércoles comenzó la comercialización del servicio Nauta Hogar en la provincia de Matanzas.

En la información al sitio web Girón Digital se precisa que en un primer momento, inició por áreas específicas de algunos Consejos Populares de la ciudad cabecera, así como en el municipio de Cárdenas y el balneario de Varadero.

Los clientes potenciales de las zonas de Matanzas Este, Pueblo Nuevo, Peñas Altas, Canímar, así como de La Marina recibirán avisos vía telefónica para concertar la cita.

Para acceder a Nauta Hogar el cliente debe poseer un ordenador y a través de una cuenta nauta se le incluirán 30 horas de navegación mensuales, en caso de no poseer ninguna, se le proveerá gratuitamente.

