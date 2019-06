Modernizan alumbrado público en calles de La Habana

La Habana, Cuba. – Desde hace semanas quienes transitan por las céntricas calles 23 y L en La Habana, perciben un mayor ajetreo, pues linieros de la Empresa Eléctrica de la capital cubana cambian postes y luminarias.

El Director de Alumbrado Público de la provincia, Daniel Cuevas, dijo a Radio Reloj que se cambiaron 26 postes antiguos de hierro y madera, por nuevas estructuras de aluminio de 12 metros.

Explicó que el nodo modernizado, también con alumbrado LED de 150 watts, abarca la calle 23, desde J hasta L, y de 25 a 21 en el Vedado habanero.

Se soterraron todos los cables primarios y secundarios, lo único que queda a la vista son las modernas luminarias, similares a las de malecón, enfatizó el director de Alumbrado Público de La Habana al destacar que esas acciones forman parte del embellecimiento de la ciudad, en saludo a su Aniversario 500.

