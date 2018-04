Mochila llega a la casa de la familia cubana

El proyecto de canal de televisión no tradicional Mochila, de los Joven Club de Computación y Electrónica, podrá recibirse ahora en la residencia del cliente, declaró Lila León, directora de Comunicación Institucional de la Dirección Nacional de la entidad.

La comunicadora explicó que este novedoso servicio se oferta por el precio de 10 pesos, mediante contrato establecido con algunas de las instalaciones del territorio.

En relación con el horario, explicó que el personal técnico es de la propia comunidad, y labora en horarios extendidos para facilitar el acceso al producto en la hora previamente pactada con el cliente.

La nueva modalidad permite, de manera más ágil, recibir únicamente los contenidos de su preferencia, aunque aclaró, se mantiene la descarga gratuita en los Joven Club, o en el sitio mochila.cubava.cu, de los casi 500 gigabytes que componen la totalidad de la oferta.

