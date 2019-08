Más opciones con Transfermóvil

La Habana, Cuba. – Desde hoy se encuentra disponible una nueva versión de la aplicación Transfermóvil, con la incorporación de nuevas e interesantes facilidades para los usuarios de telefonía celular.

Entre las novedades de la plataforma, destaca la inclusión de los servicios de Correos de Cuba, la posibilidad de realizar pagos en línea en la red minorista de Cimex, y compras en tiendas virtuales de esa cadena.

Además, los usuarios podrán manejar a través de la aplicación la recarga de las cuentas permanentes de Nauta, el pago de suscripciones para el repasador en línea, y microrecargas para líneas celulares entre 1 y 4, 99 CUC.

Transfermóvil mantiene en esta nueva versión sus habituales prestaciones para pagar los servicios de Electricidad, Agua, Teléfonos e impuestos de la ONAT, y el módulo para consultas de saldo de móvil, planes de Datos, de Voz, y de mensajería, entre otros.

