Más de 23 mil cubanos han viajo en nuevos trenes

La Habana, Cuba. – En los primeros 10 días de circulación, más de 23 mil cubanos han viajado en los nuevos trenes adquiridos en China, lo que significa más de dos veces lo que se movía en los anteriores ferrocarriles.

No solo se han transportado en vagones con un mejor confort, sino que además no se han cancelado salidas, explicó en rueda de prensa el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez.

Sobre los problemas en algunos itinerarios aseguró que todos han sido identificados y que se trabaja por la solución, aunque, aclaró, algunos son complejos, como el hecho de que las locomotoras, por los años de explotación que tienen, no responden de igual manera a la velocidad necesaria, lo que se complica por el estado de las vías en ciertos tramos.

Son muchos los factores que inciden en que los itinerarios reales no coincidan con lo planificado, lo que se ajustará próximamente, afirmó el ministro de Transporte.

El director de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, Eduardo Hernández, enumeró entre los problemas reportados hasta ahora en el servicio de trenes las demoras en los trayectos que, como promedio, están entre una hora y hora y media.

Aclaró que no hay roturas, ni tupiciones en los baños, que por ser de una tecnología hidroneumática más moderna, se bloquean cuando las personas oprimen varias veces seguidas el botón de descarga.

También se refirió al hecho de que se planificó muy poco tiempo en paradas como Matanzas y Las Tunas, donde solo están establecidos tres minutos de detención, algo que debe ser modificado, pues en la práctica las personas, cargadas de equipaje, demoran mucho más en abordar el tren.

Las capacidades intermedias desde La Habana a Matanzas, Santa Clara, Guayos y Camagüey, se ofrecen el mismo día que transita el tren en la agencia de última hora de la terminal de La Coubre.

