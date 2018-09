Maestros de la cocina mexicana ofrecen deleite desde Cuba

Los chef mexicanos José Manuel Baños y Pedro Evia aseguraron que su oferta en la III edición de las Fiestas Patrias Mexicanas, organizadas por Meliá Cuba, deleitará a los participantes.

Baños presentará el 14 de septiembre en la cena del restaurant panorámico Sierra Maestra del hotel Tryp Habana Libre, un ceviche de camarón con polvo de chiles, y que no es picante.

Asimismo, mostrará el plato barroco por excelencia de la cocina mexicana, el mole negro, acompañado con cerdo, y un buñuelo con un mouse de quesillo, un queso especial elaborado en Oaxaca.

Mientras, el yucateco Evia disertará con sus propuestas en la otra sede, el hotel Meliá Cohíba, donde exhibirá la clásica cochinita Pibil, un plato emblemático de la gastronomía yucateca y mexicana, y otros productos de su autoría, como un ceviche con un recalo negro- pasta elaborada sobre la base de una técnica ancestral maya.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.