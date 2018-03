Los problemas laborales se resuelven en la base

La Habana, Cuba.- Lograr una mayor atención a los trabajadores de mantenimiento y reparaciones de equipos fue el centro de los debates durante el Pleno del Sindicato Nacional de Energía y Minas, en La Habana.

El análisis se basó en cómo garantizar los planes de generación de electricidad, de extracción y refinación de petróleo y lubricantes, de níquel, carbonato de calcio y sal, así como los servicios geológicos y las inversiones.

Alfredo López Valdés, Ministro de Energía y Minas, señaló que los temas laborales como el salario, se resuelven en los colectivos con iniciativas para producir más y lograr buenos servicios, en especial, en los puestos claves de mantenimiento y reparaciones de equipos.

José Cabrera, Secretario general del Sindicato Nacional del sector, exhortó a generalizar las innovaciones para que no se detenga un solo proceso productivo por falta de piezas.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.