Los mejores en la actividad agrícola

La provincia de Mayabeque recibió el Certificado de Vanguardia en la rama agropecuaria por los resultados integrales en la producción, los indicadores económicos, las tareas sindicales y en la alianza obrero campesina.

El lauro fue entregado en el acto nacional por los festejos del tres de octubre, Día del Trabajador del sector y de los aniversarios de la Segunda Ley de Reforma Agraria y el Ministerio de la Agricultura.

Reconocimientos especiales obtuvieron la Asociación Provincial de Agricultores Pequeños, la Empresa Agropecuaria de Quivicán, sede del acto nacional por la efeméride; el Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal de Mayabeque y la Empresa Nacional Apícola por sus aportes al programa Materno Infantil.

En nombre de los obreros del ramo, los mayabequenses ratificaron el compromiso de asegurar la producción de alimentos para el pueblo y el desarrollo industrial.

