Los 500 de La Habana en Expoferia

La Habana, Cuba. – La V Expoferia de La Habana, tendrá lugar del 16 al 21 de julio en el recinto ferial de Expocuba, un espacio propicio para mostrar el quehacer económico y social de la ciudad en el año de su medio milenio.

Organizada por la Asamblea Provincial del Poder Popular y su Consejo de la Administración, la presente edición tendrá por nombre Mi Habana 500, y participarán cerca de 60 distribuidoras.

En esta ocasión, en el Pabellón Central estarán representados los 15 municipios de la capital, área en la que mostrarán sus potencialidades; y como es habitual, se desarrollarán actividades deportivas y culturales, entre ellas conciertos a las 4 de la tarde.

Para facilitar el acceso al recinto, saldrán ómnibus de refuerzo todos los días desde G y 25, en Plaza de la Revolución; la Plaza de Marianao y la Plaza Roja, en el municipio de 10 de Octubre.

