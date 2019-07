Lo que debe saber sobre tributos en sector cañero

La Habana, Cuba. – Como establece la Ley 126 del Presupuesto del Estado para 2019, el 2 de julio inició la Campaña de Declaración y Pago del Impuesto sobre Ingresos Personales para las personas naturales del sector cañero.

La Directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, Arelys Pérez, recordó que se extenderá hasta el 31 de octubre, y este año por primera vez cuentan con la bonificación del 5 por ciento a pagar, si lo hacen antes del 30 de agosto.

Precisó que los involucrados deben acercarse a las oficinas de la ONAT para entregar su Declaración Jurada, y en caso de que el cálculo les dé a pagar, hacerlo en el banco más cercano.

Arelys Pérez acotó que la bonificación se la realiza el mismo contribuyente, descontándose el 5 por ciento del total a sufragar si lo hace antes del 30 de agosto.

