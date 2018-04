Llegará Arte para Mamá a toda Cuba

La Habana, Cuba.- La Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá, organizada anualmente por el Fondo Cubano de Bienes Culturales en homenaje al Día de las Madres, contará en la edición de este 2018 con una sede en cada provincia.

Susana Pérez, comunicadora del evento, informó en el Centro de Desarrollo y Comunicación Cultural, que este año el esperado evento trascenderá las fronteras de la capital, y a partir de su inicio en La Habana, el domingo 15 de abril, comenzarán a inaugurarse distintas sedes.

Pérez explicó también que esta vez Arte para Mamá, cambiará su habitual plaza en Pabexpo, por el Pabellón Cuba, donde acompañará al público un programa de actividades culturales a cargo de la organización de la juventud.

En la cita, se dijo además que la feria concluirá en el Pabellón Cuba el seis de mayo, pero que continuará en otro espacio habilitado en el Centro Recreativo Hola Ola, hasta el día 12 de ese mes.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.