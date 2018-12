Llega la conexión por datos a los móviles

La Habana, Cuba. – Desde el jueves, a las 8:00 de la mañana, comienza un proceso para ofrecer conexión a Internet por datos en todo el país, anunciaron en la Mesa Redonda directivos del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

Según explicaron la presidenta de ETECSA, Mayra Arevich, y la vicepresidenta de Estrategia de Negocios y Tecnología, Tania Velázquez, durante jueves, viernes y sábado, de acuerdo con la numeración de cada móvil, se podrá comenzar el acceso a Internet.

Cada usuario recibirá un mensaje que le permitirá activar la conexión en las modalidades por consumo, que es más cara, o por paquete, que irá desde $7.00 cuc por 600 MB, hasta $30.00 cuc por 4 GB.

No hay que hacer contratos previos y solo se necesita saldo, un móvil con tecnología 3G y haberse conectado al menos una vez a la red en las pruebas anteriores o en las páginas gratuitas de ETECSA.

El ministro de la Informática y las Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, adelantó en la Mesa Redonda que se continuará trabajando en la creación de infraestructura para la red móvil y se introducirá la tecnología 4G.

También en el año próximo se espera incrementar los contenidos y servicios digitales para emplear Internet y hacer que empresas que desarrollen servicios informáticos se incorporen a ese proceso.

Perdomo señaló que la estrategia de evolución de conexión a la red de redes va a ser fundamentalmente a través del acceso inalámbrico, que es el que usa el 80 por ciento de las personas que en el mundo acceden a Internet.

El ministro de la Informática y las Comunicaciones ratificó en la Mesa Redonda que la visión gubernamental es considerar a la Internet como una herramienta para el conocimiento que hay que poner al alcance de todos.

