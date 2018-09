Las Casas de Cultura activas durante el verano

El Sistema de Casas de Cultura en Guantánamo, con una veintena de instalaciones diseminadas por zonas urbanas y rurales, garantiza el mayor número de actividades del programa cultural del verano en la provincia.

Para contribuir a fomentar el esparcimiento y espiritualidad de las comunidades, esta vez las Casas de Cultura potenciaron desde la apertura de la etapa estival más de 11 mil acciones recreativas.

A los verdes parajes guantanameros llegaron en julio y agosto giras tanto del talento artístico local, como nacional de gran convocatoria, pero el grueso de los espectáculos de todas las manifestaciones, en zonas intrincadas, lo lideraron los promotores y la Brigada José Martí.

A la par las Casas de Cultura promovieron durante el verano más de 9 mil talleres de apreciación artística, y al frente de las imparticiones estuvieron los instructores vinculados con la docencia y el trabajo comunitario.

