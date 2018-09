Laboran en saneamiento de la bahía de Santiago de Cuba

Instituciones científicas del territorio desarrollan un plan conjunto para mitigar los problemas ambientales y lograr paulatinamente el saneamiento del ecosistema de la bahía santiaguera y su entorno natural.

Contemplada entre las zonas del país atendida por el Plan del Estado Cubano, Tarea Vida, la bahía de la ciudad suroriental presenta su lóbulo interior muy contaminado y las labores para mejorar su tráfico marítimo perturba su autorecuperación.

Hoy se hacen esfuerzos para lograr una mejor gestión ambiental en las fuentes contaminantes, con propuestas de cambios en procesos industriales y conciencia en la población de la franja costera que vierten sus desechos en las aguas.

La Tarea Vida en la bahía santiaguera tiene un amplio plan de acción, pero se necesita consolidar acciones y recursos para lograr sus objetivos y efectividad en las tareas propuestas.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.