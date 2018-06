Laboran en montaje de Central Eléctrica Diesel en Matanzas

Matanzas, Cuba.- Las labores de terminación del montaje de la Central Eléctrica Diésel Supertanqueros, en Matanzas, avanzan para las pruebas de funcionamiento de la segunda batería de 8 motores de 2,1 megawatts cada uno.

Idobaldo Díaz, miembro del Buró Provincial del Partido, explicó los avances del proyecto que lidera Belarmino Socarrás Basulto, donde se comprueban las protecciones generales de la batería para entregar 16,8 megawatts.

Díaz acotó que en abril entró en funcionamiento la primera de las plantas para generar electricidad en los horarios pico y que se prevén incorporar otros motores similares para computar 67 megawatts.

La generación distribuida se considera una solución para aportar a la matriz energética del país a través de una red nacional que se potencia en la zona industrial de Matanzas.

