Laboran en infraestructura turística de ciudad de Matanzas

Junto al valle de Yumurí y la Ruta del Esclavo, la ciudad de Matanzas posee la condición de destino turístico por sus valores patrimoniales, historia, cultura, centros de alojamientos, gastronomía, náutica y recreación.

Para enaltecer esos atributos, la urbe labora en un programa de reanimación que genera mejoras a la infraestructura, rescata el patrimonio y privilegia su cercanía al balneario de Varadero, nominada segunda mejor playa del mundo.

A fin de insertarse en esas aspiraciones, Matanzas dispone de los hoteles Velasco y El Louvre, servicios gastronómicos y culturales, y trabaja en los otras instalaciones de alojamiento en el centro histórico.

La tricentenaria urbe apuesta por una red extrahotelera, esencial en las pretensiones de completar las ofertas de su producto turístico, que ya muestra exponentes en Artex, Palmares y la gastronomía local.

