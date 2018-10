La reanimación de Matanzas llegará a sus famosos puentes

Los puentes que dan fama a Matanzas, a punto de celebrar sus 325 años, también se incluyen en el programa de reanimación, anunció Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad.

El experto adelantó que en la conocida como Ciudad de los Puentes, varias de esas emblemáticas obras ingenieras serán objeto de restauración entre ellos el Puente Giratorio, al que se le restablecerá su movilidad.

Matanzas, considerada por excelencia la ciudad neoclásica de Cuba, alberga cinco puentes centenarios en activo, entre ellos el Lacret Morlot o de La Concordia, el Calixto García o de Tirry, el Sánchez Figueras, el de hierro y el Giratorio.

Pérez Orozco también destacó la calidad de obras en saludo al aniversario de Matanzas el venidero 12 de octubre, como el Parque de La Libertad, la plazoleta de la catedral de San Carlos Borromeo, e instalaciones del corredor turístico Varadero.

