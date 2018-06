La protección al consumidor y la situación del pesaje en Cuba

La Resolución 54/2018 del Ministerio de Comercio Interior, Mincin, define los derechos de los consumidores, y entre ellos destaca la protección de sus intereses económicos.

Precisamente una de las principales preocupaciones hoy es la veracidad del pesaje de las mercancías, que se comercializan a granel de manera liberada, y de los alimentos que cada mes llegan por la canasta familiar normada.

A tono con la implementación de la nueva normativa, especialistas del Mincin explicaron que para el país constituye una prioridad el aseguramiento metrológico, el cual incluye la reparación y mantenimiento de los instrumentos del sistema.

Yosvany Pupo Otero, director de Ventas Minoristas del organismo, señaló que con ese fin las unidades priorizadas son las bodegas, los mercados Ideales y las tiendas de materiales de la construcción.

