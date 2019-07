La Habana Vieja se renueva

La Habana, Cuba. – Por sus resultados económicos y sociales las autoridades del Partido Comunista de Cuba y Gobierno de La Habana otorgaron al municipio de La Habana Vieja la sede del acto provincial por el 26 de Julio el próximo día 224 en la Plaza Belén.

El presidente de la Asamblea Municipal del territorio, Freddy Esteban Francis, explicó que trabajan intensamente en ultimar todos los detalles para la realización del acto y culminar un grupo de obras que se inaugurarán en saludo a la fecha.

Afirmó que 150 objetos de obras pertenecientes a sectores como la Salud, Educación, Comercio y Gastronomía se han estado ejecutando durante los últimos meses y entre ellas, señaló, resalta la conductora de agua que beneficiará a 90 mil pobladores.

La Habana Vieja es un municipio cargado de historia, significó Francis, y este reconocimiento en el medio milenio de la ciudad constituye todo un honor.

