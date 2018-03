La Habana sobre ruedas

La Empresa Provincial de Transporte de La Habana, aun cuando hoy cuenta con una disponibilidad de 724 carros para la transportación urbana diaria, no cumple el plan por falta de choferes, así­ lo informó su Director General, Juan Juliano Caballero.

Afirmó que en función de solucionar la problemática están abiertas convocatorias, medida que se ha hecho extensiva a otras provincias donde ya se prepara un contingente de 50 conductores que ayudarán al transporte público de la ciudad.

Caballero explicó que esos choferes profesionales serán ubicados en las terminales que mayores problemas tienen entre las que se encuentran: San Agustí­n, Alamar, Guanabacoa y el Diezmero.

En la actualidad La Habana cuenta con 17 terminales de ómnibus y 127 rutas para satisfacer la demanda de transportación, cifra que aunque es mayor a años atrás, continúa siendo insuficiente.

