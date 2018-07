La Habana remodela su imagen para festejar medio milenio

En La Habana se acomete una campaña comunicacional en saludo al medio milenio de fundada y, con rostro de joven que sueña, viste sus mejores ropajes para esperar la celebración el 16 de noviembre de 2019.

El historiador de la ciudad, Eusebio Leal, informó que en la capital de todos los cubanos se emprenden varias acciones con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social.

Ávido de legar los conocimientos adquiridos y con el habitual diálogo pausado, Leal habló, en rueda de prensa, acerca de las nuevas generaciones y de los cambios que desde 1959 han acaecido.

El desarrollo del país era la gran prioridad, y solo en aquel primer año de revolución se construyeron en La Habana más de 50 escuelas, cumpliendo así el principio de José Martí cuando dijo: Hombres recogerá quien siembre escuelas, recordó Leal.

