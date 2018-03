La Bahía de La Habana, nuevamente en festival

La Habana, Cuba.- Entre las más grandes y seguras de América y del mundo se encuentra la Bahía de La Habana, devenida en polo de insuperable atracción que justifica las acciones para potenciar el turismo.

La Bahía tiene 5,2 kilómetros cuadrados, un perímetro de 18 kilómetros y un volumen de agua de 47 millones de metros cúbicos, en mil 300 metros de ancho, con una profundidad de nueve metros.

Varios proyectos de recuperación ambiental para la rada, como recogida de desechos sólidos, dragado del fondo, una planta de tratamiento de residuales y el uso de bacterias especializadas en la descomposición del petróleo, uno de los más importantes contaminantes, hacen que progresivamente mejore la calidad de sus aguas.

Gestores comunitarios, promotores del cuidado del entorno, el Grupo de Trabajo Estatal Bahía de La Habana y la Asociación de Hermanos Saíz, desarrollaran en el Pabellón Cuba, los días 17 y 18 de marzo, el Primer Festival Ambiental Bahía de La Habana Cuenca Oeste.

El mismo estará dedicado al 150 Aniversario de las Luchas por la Independencia de Cuba y al 20 Aniversario del Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana.

Esta actividad tendrá como tema fundamental la Tarea Vida y como objetivo socializaran los resultados de trabajo alcanzados por los Grupos Gestores Comunitarios Ambientales, estudiantes y Promotores Ambientales en sus áreas de acción.

Con la realización de este Festival se promueve una Cultura Ambiental participativa en la población y se logra sumar más personas a la noble tarea de preservar el medio ambiente y sobre todo la Bahía de La Habana.

Las jornadas estarán amenizadas por artistas invitados, entre ellos Raúl Torres, Osmel Francis y Cubanos en La Red, Liuba María Hevia, Perceé, Mauricio Figueiral y otros.

