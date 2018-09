Isla de la Juventud preparada para prueba de acceso a Internet

El municipio especial Isla de la Juventud está listo para la tercera prueba de acceso a Internet que se realizará en Cuba, desde las 12 horas del sábado 8 de septiembre hasta las 23 y 59 horas del lunes 10 de septiembre.

La señal de telefonía móvil tiene una cobertura del 90 por ciento en la urbe pinera, realidad viable debido al proceso inversionista que acomete la división territorial de la empresa de telecomunicaciones.

Over Sevila, jefe de servicios móviles en el municipio especial, dijo que la ciudad cabecera dispone de radio bases con tecnología 3 G, para la transmisión de voz y mensajes cortos, SMS y los datos con velocidades cercanas a los 3 megabits.

Señaló Sevila que solo podrán participar en la prueba los clientes con servicio prepago, cuyos celulares soporten la navegación por Internet y tengan configurado la APN Nauta y activados los datos móviles.

