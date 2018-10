Intensas labores en la Demajagua

En su fase final están las labores de remodelación del sitio histórico de La Demajagua, en Manzanillo, donde el 10 de Octubre, será el acto nacional por el siglo y medio del inicio de nuestras luchas libertarias.

En ese lugar se realiza el nuevo montaje del Museo al que se le suman nuevos objetos, documentos y fotos alegóricas al comienzo de la Primera Guerra por la libertad de Cuba, y medios informáticos que permitirán a visitantes acceder a disímiles datos de esa contienda.

Autoridades de Granma confirmaron a Radio Reloj, que está semana quedará listo el escenario del inicio de nuestras luchas libertarias, para la celebración central por la efeméride a la que asistirán cinco mil pobladores de esa oriental provincia..

Carlos Manuel de Céspedes, al alzarse en armas en su ingenio Demajagua, dio inicio a la Revolución cubana, como afirmó Fidel, en el centenario de esa epopeya.

