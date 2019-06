Inicio del verano en Las Tunas

Para el próximo domingo 30 se anuncia el comienzo de las actividades del verano en Las Tunas, cuyas sedes de apertura son la playa La Boca, en Puerto Padre, y la ciudad cabecera de la provincia.

Las instituciones culturales, escuelas, Joven Clubs, áreas deportivas y escenarios de la comunidad, ya tienen concebida la variedad de opciones en los programas recreativos destinados a todas las edades, en especial a los niños, adolescentes y jóvenes.

Como gira veraniega se integra a las opciones locales la actuación de Maykel Blanco y su Salsa Mayor, el 10 de julio próximo, en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García.

Antes de la apertura del verano llegará a la capital tunera el proyecto Cuba en mi Mochila, del Movimiento Juvenil Martiano, el miércoles próximo, e incluye uno de sus intercambios con el club martiano Ismaelillo y su proyecto comunitario Raíces de San José.

