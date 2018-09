Iniciativas avileñas por cumpleaños cederista

Ciego de Ávila celebra el aniversario 58 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), con el protagonismo de los cederistas en tareas ambientales y de recuperación del huracán Irma.

Como parte de la efeméride se realizan actos de reconocimiento a familias destacadas y otros compañeros reciben la distinción 28 de septiembre y la medalla Por la Vigilancia y Combatividad Revolucionaria.

Este jueves, en el parque José Martí, de la capital provincial, será abanderada la delegación de la provincia al IX congreso, previsto para este mes, destacó Somalia Manzano Hernández, coordinadora provincial de los CDR.

Las actividades en Ciego de Ávila por el 28 de septiembre incluyen la entrega del Premio del Barrio a Alejandrina Montalvo Borges y a la escuela primaria rural Francisco Cabrera del municipio de Bolivia.

