Iniciará en Santiago de Cuba Concurso de la Radio Joven

Santiago de Cuba. – El Taller y Concurso Nacional de la Radio Antonio Lloga in Memoriam sesionará del 19 al 23 de septiembre, en la ciudad de Santiago de Cuba.

El certamen, dedicado en esta ocasión a los programas musicales y al patrimonio sonoro, entregará la Distinción Aniversario 30 a fundadores del evento organizado por la Asociación Hermanos Saíz, y a instituciones destacadas.

Más de 70 obras radiales participan de este año en el concurso, elaboradas por jóvenes realizadores de emisoras cubanas y estudiantes universitarios.

El programa del Taller y Concurso Nacional Antonio Lloga in Memoriam incluye la conferencia: La música y los programas musicales y los paneles: De la gestión de archivos sonoros a la preservación del patrimonio, así como Desafíos y proyecciones en la gestión del patrimonio y la memoria histórica del ICRT.

