Inician III Juegos Olímpicos de la Juventud

Los III Juegos Olímpicos de la Juventud comienzan en Buenos Aires, Argentina, con la participación de 19 deportistas cubanos liderados por el triplista Jordan Díaz, abanderado de la delegación.

Díaz, campeón mundial Sub-18 en Nairobi y Sub-20 en Tampere, es la principal carta de triunfo de la representación cubana, y el judoca Kimi Bravo, nuestro posible primer medallista con la clasificación en el puesto siete del ranking para el certamen.

La delegación cubana participa en esta tercera edición olímpica en siete disciplinas, con presencia en el atletismo, la lucha, el judo, el triatlón, el remo, el tiro con arco y el voleibol de playa.

Los Terceros Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina, iniciarán este sábado con la presencia de 206 países y más de cuatro mil jóvenes.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.