Inician federadas santiagueras proceso X Congreso

El proceso X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se inició en Santiago de Cuba por el municipio del II Frente, territorio donde reposan los restos de la eterna presidenta de la organización Vilma Espín Guillois.

Presidio por Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, las mujeres de esas históricas montañas se comprometieron a continuar unidas, consagradas y fieles al legado de Fidel y Vilma principales inspiradores del quehacer de la mujer cubana.

En la plenaria celebrada este fin de semana, se ratificó a Yipsy Torres Reyes como secretaria del comité municipal de la FMC del Segundo Frente y se seleccionaron las delegadas a la Asamblea provincial X Congreso

Además se analizó el funcionamiento de la organización femenina, la política de cuadros y el mejoramiento de la labor con las jóvenes fieles continuadoras de la mujer cubana.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.