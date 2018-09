Informan sobre lamentable suceso en Centro Politécnico de La Lisa

La Habana, Cuba. – En la mañana del pasado lunes 17 de septiembres se produjo un hecho inusual y lamentable en el Politécnico Olo Pantoja, del municipio habanero La Lisa, donde 4 personas ajenas al sistema de educación irrumpieron en el centro y causaron lesiones leves a 9 estudiantes, que fueron atendidos de inmediato y restituidos a sus hogares.

Ante el hecho, acudieron al lugar autoridades del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y Educación del territorio, así como de la Policía Nacional Revolucionaria.

En corto tiempo, las investigaciones permitieron dar captura a los 4 autores, quienes se encuentran confesos y bajo investigación.

La Dirección Provincial de Educación de La Habana anunció que el Politécnico Olo Pantoja mantiene sus actividades normales, y puntualizó que hechos inaceptables y repudiables como esos, ajenos a nuestro sistema educacional, no quedarán impunes y recibirán el rigor de las leyes, conforme al Código Penal.

