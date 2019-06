Información y comunicación en La Habana

Las redes sociales y la vida diaria, el flujo informativo en Internet, y la crisis de la llamada prensa tradicional, centraron en La Habana, el debate del VI Festival Internacional de Comunicación Social.

El profesor de la Universidad Carlos III, de Madrid, Ángel García, alertó que informarse a través de las redes sociales representa dos peligros: la duda de la veracidad y la manipulación.

Muchos de los usuarios de España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, se informan solo en las redes sociales, y dejan a un lado los periódicos tradicionales, de ahí la llamada crisis de esos medios, señaló.

Añadió que Instagram, Facebook, Twitter y otros espacios, influyen en la manera en la cual un usuario consume determinada noticia; esa información es conducida, porque hay intereses por detrás de la misma, y ello promueve determinadas tendencias en la red que pueden ser falsas o negativas, afirmó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.